La peste porcine africaine semble être arrivée en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La peste porcine africaine (PPA) semble avoir fait son apparition en Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Lee Nak-yon est le premier responsable gouvernemental sud-coréen à confirmer l’information.Lee en a fait état en écrivant qu’hier, des mesures préventives à prendre contre l’épidémie avaient été discutées en conseil des ministres. Et de souligner qu’afin d’empêcher son arrivée au Sud, en particulier par les sangliers, il faudra renforcer les dispositifs de protection dans la DMZ, qui sépare les deux pays, et en aval de la rivière Imjin, qui coule du Nord au Sud.Pourtant, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a indiqué que jusqu’à présent, la Corée du Nord n’avait pas annoncé la détection de cas de PPA dans le pays, et que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne l’avait pas confirmée non plus. Il a ajouté redoubler de vigilance tout de même, en collaboration avec les autres ministères concernés, pour prévenir l’éventuelle propagation du virus au sud de la frontière.L’agence de presse basée au Japon, Asia Press, a rapporté la semaine dernière que la maladie touchait aussi le Nord. Elle a précisé que sur ordre du Parti des travailleurs, la vente et la distribution de viande de porc avaient été interdites le 15 mai.