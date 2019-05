Fuite de secrets d’Etat : Moon Jae-in présente ses excuses tout en fustigeant le PLC

Photo : YONHAP News

A propos de la fuite de secrets d’Etat, le président de la République a présenté ses excuses aux citoyens en la qualifiant d’« incident qui n’aurait jamais dû se produire ». C’était hier au cours du conseil des ministres que Moon Jae-in a présidé. Il a également affirmé qu’il allait redoubler d’efforts pour que soient contrôlées plus strictement les informations confidentielles, en demandant aux fonctionnaires de rétablir la discipline.Pour rappel, un conseiller de l’ambassade de Corée du Sud à Washington a communiqué quelques passages sensibles du récent entretien téléphonique entre les présidents sud-coréen et américain au député Kang Hyo-sang du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition. Ce dernier les a ensuite révélés à la presse.Le locataire de la Cheongwadae a également fustigé le PLC d’en avoir fait un sujet de querelle politicienne et d’avoir justifié cette fuite en invoquant le droit de savoir des citoyens ou le transfert d’informations d’intérêt public. Dans la foulée, il a appelé la formation conservatrice à respecter au moins le sens commun ou les principes liés à la gestion des affaires de l’Etat.Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères a destitué le diplomate en question.