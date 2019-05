Une station de recharge d’hydrogène ouvrira cet été à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Une borne de recharge d'hydrogène ouvrira à l’Assemblée nationale dans le courant du mois d’août. Ce sera la première station de ce type installée dans l’enceinte d’un Parlement dans le monde. Le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a tenu ce matin la cérémonie de lancement des travaux sur l’île de Yeouido, à Séoul.Ce projet est le fruit de discussions entre le ministère et le président de l’Assemblée nationale en janvier dernier. Les travaux seront achevés en août prochain, et l’exécutif devrait annoncer d’ici là un plan visant à développer l'installation de stations de recharge d’hydrogène dans le pays, y compris des stratégies pour une disposition optimale des bornes, des dispositifs de fourniture d’hydrogène et d’optimisation de l’efficacité économique.Pour garantir la sécurité, les installations de production, de transport et de conservation de l’hydrogène seront inspectées d’ici le mois de juillet, et les normes sur les installations de recharge de cette énergie seront mises en œuvre.