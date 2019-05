Naufrage d’un bateau en Hongrie : l’opération de secours se poursuit

Photo : YONHAP News

A Budapest, l’opération de secours est toujours en cours afin de retrouver les 21 disparus, dont 19 sud-Coréens.Selon les médias étrangers, les autorités hongroises ont annoncé avoir mobilisé 96 pompiers, des équipements spécifiques pour le sauvetage, des dizaines d’effectifs militaires, des plongeurs et des policiers. Mais le courant du fleuve aggravé par les fortes pluies rend les recherches difficiles. Quant au bateau en question, il a été retrouvé près d’un pont situé aux alentours du Parlement.Le navire, baptisé « Hableany », est un petit bateau d’une longueur de 27 m et d’une largeur de 5 m. Selon Reuters, il a été construit il y a 70 ans en Russie soviétique. Un nouveau moteur aurait été incorporé en 1980. D'après l’armateur propriétaire du bateau, relayé par les médias locaux, ce dernier est entré en service en 2003, et le jour de l’accident, aucun problème technique n’a été identifié.