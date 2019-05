Naufrage d’un bateau en Hongrie : Kang Kyung-wha s’envole pour Budapest

Photo : YONHAP News

Voici les dernières nouvelles sur le naufrage d’un bateau de tourisme survenu hier, heure locale, sur le fleuve Danube à Budapest, en Hongrie. A son bord se trouvaient 33 sud-Coréens. Pour l’heure, le décès de sept d’entre eux a été confirmé, 19 restent portés disparus et sept autres ont été récupérés sains et saufs.Dans ce contexte, la ministre des Affaires étrangères va s’envoler aujourd’hui vers la capitale hongroise afin de contrôler les opérations menées par le côté sud-coréen sur le terrain. Avant cela, le gouvernement a mis en place une cellule d’urgence dirigée par Kang Kyung-hwa. C’est ce qui a été annoncé cet après-midi au cours d’un briefing organisé par le ministère.A cette occasion, un haut responsable du ministère chargé du dossier a dit avoir été informé que les sept rescapés se portent plutôt bien. Trois d’entre eux ont déjà quitté l’hôpital et un autre s'apprête à faire de même cet après-midi.Enfin, le ministère a assuré qu'il allait coopérer étroitement avec les autorités hongroises pour que l'opération de sauvetage s'effectue le plus rapidement et le plus efficacement possible.