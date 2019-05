Naufrage en Hongrie : Moon Jae-in demande le soutien de Viktor Orban

Photo : YONHAP News

Le président de la République a téléphoné hier après-midi au Premier ministre hongrois suite au naufrage d’un bateau à Budapest. Sept sud-Coréens sont morts et 19 restent toujours disparus. Les sept autres ont été récupérés sain et sauf.A cette occasion, Moon Jae-in a d’abord remercié Viktor Orban pour l’opération de sauvetage actif déployé par les autorités hongroises en lui demandant de poursuivre les efforts destinés à retrouver les disparus et à faire la lumière sur l’accident. Il a ajouté qu’une équipe d’urgence dépêchée par le gouvernement sud-coréen arriverait bientôt sur place. De son côté, le chef du gouvernement hongrois s’est dit prêt à coopérer avec le côté sud-coréen en indiquant que 200 plongeurs et agents médicaux menaient actuellement des opérations de recherche et que le remorquage de l’épave du navire était prévu.Auparavant, le locataire de la Cheongwadae a convoqué une réunion d’urgence en soulignant l’importance de la rapidité des opérations de sauvetage. Il a ensuite demandé de mobiliser tous les canaux diplomatiques possibles et de demander l’appui des pays voisins en cas de besoin. Il a également ordonné l’envoi d'équipes de sauvetage de la marine et de la police maritime.Enfin, le chef de l’Etat a exprimé ses condoléances aux victimes de l’accident et à leurs familles.