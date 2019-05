Naufrage en Hongrie : 43 membres des familles de victimes se rendent à Budapest

Photo : YONHAP News

Suite du naufrage d’un bateau à Budapest. Le voyagiste sud-coréen Very Good Tour, qui a programmé la croisière, a envoyé une équipe précurseur composée de 14 employés en Hongrie. Ses membres sont arrivés sur place vers 3h 30, heure de Séoul.Du côté des familles de victimes, dix personnes sont parties vers 1h30 du matin pour la capitale hongroise. Et le départ de 33 autres est prévu aujourd’hui.Par ailleurs, Very Good Tour a suspendu tous les programmes liés à la visite par bateau sur le Danube et annulé un circuit touristique dont le départ était prévu demain.