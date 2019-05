Dialogue de Shangri-La : Jeong Kyeong-doo s’envole pour Singapour

Photo : YONHAP News

La 18e conférence sur la sécurité en Asie, également connue sous le nom « dialogue de Shangri-La », va se dérouler entre aujourd’hui et dimanche à Singapour. Cette réunion rassemble les ministres de la Défense des pays de l’Asie-Pacifique ainsi que des principaux Etats européens.Cette année, le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo, et ses homologues américain, chinois et japonais vont y participer. La question nucléaire nord-coréenne, ainsi que différents sujets d’actualité sur la sécurité dans la région, devraient être abordés.Jeong va prononcer, demain, au cours d’une séance plénière, un discours intitulé « La sécurité dans la péninsule coréenne et les prochaines étapes ».Selon le ministère, il devrait en profiter pour expliquer les efforts déployés par Séoul pour la dénucléarisation de la péninsule, l’installation d’une paix permanente dans la région, l’apaisement des tensions Séoul-Pyongyang ainsi que la construction de la confiance entre les deux Corées, en demandant le soutien et la coopération de la communauté internationale.