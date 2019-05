Photo : YONHAP News

Le ciel bleu devrait être de retour lundi. En attendant, les nuages continuent de voiler le ciel sud-coréen. Ils devraient être à leur paroxysme samedi, en tout cas dans la moitié nord du pays.Du côté des températures, elles resteront stables tout au long du week-end. D’après Météo-Corée, on attend 23°C à Séoul, 24°C à Daejeon et à Daegu, 22°C à Busan, et 27°C à Gangneung, dans le nord-est du pays.