PPA : l’apparition du virus en Corée du Nord confirmée par l’OIE

Photo : YONHAP News

L’apparition de la peste porcine africaine (PPA) en Corée du Nord est officiellement confirmée. Selon le ministère sud-coréen de l’Agriculture, Pyongyang en a informé, hier, l’Organisation internationale pour la santé animale (OIE).D’après l’OIE, un cas suspect de PPA a été récemment confirmé dans une coopérative située dans la province de Jagang. Résultat, 77 des 99 porcs de la ferme sont morts du virus, et les 22 restants ont été abattus par précaution.Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture a convoqué, tôt ce matin, une réunion d’urgence afin de discuter des mesures de prévention. La surveillance des sangliers pouvant véhiculer l’épizootie par-delà la frontière intercoréenne a été renforcée, et chacune des 350 fermes situées à proximité du Nord a été mise en relation avec un officiel du gouvernement.De son côté, le ministère de la Réunification a annoncé, ce matin, qu’il allait discuter des moyens de coopération avec Pyongyang sur ce dossier via le bureau de liaison intercoréenne.