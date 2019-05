Rebondissement des principaux indices économiques en avril

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour l’économie sud-coréenne. La production et les investissements ont progressé respectivement de 6,5 % et 4,6 % le mois dernier. Les deux indices reflétant la conjoncture économique actuelle et future du pays ont ainsi mis fin à leur baisse conjointe pour la première fois depuis 11 mois.Cependant, d’après l’Institut national des statistiques (Kostat), il est trop tôt pour annoncer un renversement de la tendance économique, notamment à cause de l’aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, comme en témoigne les sanctions infligées par l’administration Trump contre l’équipementier chinois Huawei.Devant l’accroissement de ces incertitudes, la Banque de Corée (BOK) a décidé de maintenir son taux directeur à 1,75 % pour le 6e mois consécutif. Ce gel intervient alors que de plus en plus de voix s’élèvent en faveur d’une baisse du taux d’intérêt. Mais la BOK juge que la politique monétaire du pays est plutôt laxiste par rapport aux conditions actuelles de l’économie du pays.