Après sa divergence avec Donald Trump, John Bolton fait profil bas

Photo : KBS News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a préféré se tenir à carreau après avoir tenu des propos contradictoires avec ceux de son président.En visite au Royaume-Uni, John Bolton a clarifié sa position lors d’un entretien accordé hier à la chaîne Sky News. Interrogé sur sa divergence avec Donald Trump concernant les dossiers iranien et nord-coréen, il a fait valoir que son rôle est celui de conseiller à la sécurité nationale, et non de décideur en la matière. D'après lui, c’est évidemment le président qui dicte les politiques, et il en va de même pour la Corée du Nord.Bolton a ajouté que le numéro un américain avait la très ferme volonté de faire en sorte que l’Iran et la Corée du Nord ne disposent pas d’armes nucléaires, et qu’il était prêt à discuter avec ces pays. D’après le conseiller, Trump campe toujours sur sa position selon laquelle Pyongyang doit renoncer entièrement à son programme nucléaire.Ainsi, John Bolton semble faire profil bas après le dernier rappel à l’ordre. En effet, il avait jugé que les deux essais de projectiles à courte portée effectués début mai par le régime de Kim Jong-un constituaient sans aucun doute une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Aussitôt, il a été contredit par son chef, en visite d’Etat au Japon. Le leader américain a qualifié de « petites armes » les missiles en question, tout en précisant que ceux-ci ne le perturbaient pas.