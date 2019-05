La Cheongwadae a dévoilé le patrimoine de 32 hauts fonctionnaires

Photo : YONHAP News

Le comité d’éthique pour les fonctionnaires gouvernementaux a publié au Journal officiel daté d’aujourd’hui la situation patrimoniale de 32 hauts fonctionnaires qui ont été nommés à leur poste ou qui l’ont quitté en février dernier.Selon le rapport, c’est Lee Kong-joo, conseillère en sciences et technologies à la Cheongwadae, qui a déclaré le montant le plus élevé avec un patrimoine de 4,1 milliards de wons, soit 3 millions d’euros. Cela comprend une maison de 830 000 euros dont elle et son mari sont propriétaires, et un studio à son nom d’une valeur de 158 000 euros.Le texte rend compte également de l’état financier de la porte-parole de la Cheongwadae, Ko Min-jung, qui a été promue au statut de conseiller de premier niveau. Elle a déclaré un patrimoine de 580 millions de wons, soit 437 000 euros, comprenant un montant de location sur dépôt d’une valeur de 340 000 euros.