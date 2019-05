Aéroport d'Incheon : des boutiques hors taxes font leur apparition dans les zones d'arrivée

Photo : YONHAP News

Il est désormais possible d’acheter des produits détaxés à l’arrivée aussi bien qu’au départ de l’aéroport international d’Incheon. Dans les zones de débarquement, les nouvelles boutiques hors taxes ouvrent officiellement leurs portes aujourd’hui à 14h. Une cérémonie d’inauguration a été organisée ce matin.Au Terminal 1, SM gère deux boutiques duty free réparties chacune sur une superficie de 190 m2, tandis que dans le Terminal 2, c’est Entas qui tient une seule boutique de 326 m2. Une dizaine de catégories de produits y sont proposées. Parmi elles, les alcools, les parfums, les produits cosmétiques et les souvenirs. En sont exclus les cigarettes ainsi que les fruits et les produits d’élevage qui sont soumis au contrôle sanitaire.La valeur des produits que les voyageurs peuvent acheter à l’arrivée est limitée à 600 dollars par personne. Par conséquent, les nouvelles boutiques hors taxe ne vendent pas de produits de luxe dont le prix dépasse ce plafond. Un sud-Coréen est autorisé à acheter des produits détaxés dans une limite de 3 000 dollars avant son départ à l’étranger. Désormais s’y ajoutent les 600 dollars d'achats à l’arrivée. Ainsi, le montant total est passé à 3 600 dollars.Une précaution s’impose toutefois, car l’exonération de taxes est toujours fixée au même seuil, à savoir 600 dollars, pour tous les produits achetés dans les boutiques hors taxes et ramenés dans le pays.