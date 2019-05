Les avoirs nord-coréens aux Etats-Unis gelés à hauteur de 74 millions de dollars en 2018

Photo : YONHAP News

L’administration de Donald Trump a procédé au gel d’avoirs nord-coréens pour un total de 74,36 millions de dollars en 2018, soit une hausse de 17,3 % par rapport à l’année précédente, à savoir 63,4 millions de dollars. C’est ce que rapport le compte rendu 2018 sur les avoirs des pays soutenant le terrorisme, publié le 29 mai par le bureau pour le contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis.Le texte précise que les sanctions à l’encontre de la Corée du Nord s’appliquent non seulement au régime mais aussi à tous les individus et les entreprises qui sont impliqués dans des activités en rapport avec le royaume ermite.Pyongyang avait été inscrit pour la première fois sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme en janvier 1988 après son attentat commis contre un vol commercial de la compagnie sud-coréenne Korean Air en novembre 1987. Elle a vu son nom retiré de la liste suite à un accord sur l’inspection nucléaire conclu avec l’administration de Georges W. Bush en novembre 2008. Mais elle a fini par la réintégrer en novembre 2017 après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.Par ailleurs, selon le document de l’OFAC, le gel des avoirs sur le sol américain est estimé à 174 millions de dollars pour l’Iran, et 35 millions de dollars pour la Syrie.