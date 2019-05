Pyongyang coopère avec la Croix-Rouge pour surmonter la sécheresse

Photo : KBS News

Alors que la Corée du Nord est en proie à une grave sécheresse, la KCNA a rapporté hier que la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) mène actuellement des programmes d’urgence avec la Croix-Rouge nord-coréenne dans le pays.D’après un responsable de cette dernière, cité par l'agence de presse officielle du régime, les plans d’action d’urgence ont été achevés et les opérations sont actuellement en cours dans les régions les plus touchés par la sécheresse.A ce propos, la FICR avait annoncé, le 6 mai dernier, avoir décidé de fournir 15 pompes à eau au Nord en débloquant 76 946 francs suisses, l’équivalent de 69 000 euros.