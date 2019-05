500 citoyens vont réfléchir ensemble aux moyens de lutter contre les particules fines

Photo : KBS News

Le Conseil national pour le climat et l’environnement, placé directement sous l’égide du président de la République, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une « équipe de citoyens impliqués dans la politique ». Une cérémonie d’inauguration est prévue demain dans la province de Chungcheong du Sud.Il s’agit d’un groupe de réflexion composé de 500 personnes représentant différents milieux, classes d’âge et régions. Il a pour mission d’évoquer les problèmes liés aux particules fines que les citoyens ressentent dans la vie quotidienne, et de proposer des idées pour l’élaboration de politiques en la matière.Les membres de cette équipe vont entamer leurs travaux au cours du 1er grand débat national prévu le 9 juin prochain. Ensuite, ils approfondiront leurs connaissances sur ce sujet à travers la participation à différents ateliers.Enfin, lors du 2e grand débat national prévu en septembre prochain, ils examineront les différentes alternatives aux mesures destinées à lutter contre les particules fines, et leurs conclusions seront enfin proposées au gouvernement avant la fin du même mois.