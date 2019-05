PAM : l'aide de 4,5 millions de dollars de Séoul sera consacrée aux plus défavorisés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen devrait apporter 8 millions de dollars aux projets d’aide publique destinés aux enfants et aux femmes enceintes de Corée du Nord, cela via l’Unicef et le Programme alimentaire mondial (PAM). Et ce dernier devrait recevoir une contribution de 4,5 millions de dollars.Le PAM consacrera ce budget pour aider les personnes les plus défavorisées, telles que les bébés, les enfants en bas âge, les femmes enceintes et celles qui allaitent leur nourrisson. C’est ce qu’a déclaré le chef du bureau régional à Séoul du PAM lors d’un débat organisé hier par l’Institut national de la réunification de Corée.A cette occasion, Lim Hyung-joon a précisé que le Programme alimentaire mondial (PAM) gérait onze usines au Nord pour produire des biscuits à haute teneur énergétique ainsi que des « Super Cereal » et les fournir à la population la plus vulnérable. « Super Cereal » est un aliment composé de maïs et de soja, enrichi en micronutriments essentiels, en lait en poudre, en sucre et en matière grasse.Selon Lim, le PAM dépense 93,5 % de l’aide humanitaire destinée à la Corée du Nord aux achats de nourriture, à la production sur place d’aliments hautement nutritifs, au transport et au monitoring, et les 6,5 % restants aux frais administratifs.L’organisme onusien s’est efforcé d’améliorer les conditions de son monitoring. Il dispose d’une cinquantaine d’employés permanents, y compris 15 agents internationaux du PAM, qui effectuent une surveillance rapprochée sur place.D’après Lim, la situation est assez grave dans le royaume ermite. Et la malnutrition des enfants témoigne d’un écart géographique très important. A titre d’exemple, un enfant sur dix à Pyongyang souffre de troubles de la croissance, contre un enfant sur trois dans la province de Ryanggang.