Hyundai Heavy Industries court-circuite le syndicat et adopte son projet de scission

Hyundai Heavy Industries a mené ce matin une opération éclair pour faire voter deux propositions controversées.D’une part, il s’agissait de diviser la personne morale en deux entités, à savoir une société holding intermédiaire, baptisée Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd, et une société d’exploitation, Hyundai Heavy Industries. D’autre part, il était question de nommer deux membres du conseil d’administration pour la première.Le constructeur naval sud-coréen devait tenir une assemblée générale extraordinaire des actionnaires à 10h ce matin dans un pavillon du Hyundai Art Center, situé à Ulsan. Or, le syndicat bloquait tout accès au bâtiment. Dans le plus grand secret, l’entreprise a changé le lieu et l’horaire pour organiser son assemblée à l’université d’Ulsan vers 11h10. Seuls le directeur général et les actionnaires favorables au vote ont pu entrer dans la salle de réunion sous la protection des policiers. Et en dix minutes, l’assemblée a adopté les deux dossiers.Suite à ce passage en force, le conflit risque de s’aggraver entre la direction et le syndicat, qui s’opposait vivement à cette scission.