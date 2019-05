Naufrage en Hongrie : arrestation du commandant du navire à l’origine de la collision

Photo : YONHAP News

Le bilan risque encore de s’alourdir suite au naufrage d’un bateau à Budapest. Mercredi soir, heure locale, un navire de tourisme long de 27 m, baptisé « Hableany », « la sirène » en hongrois, a sombré sous les eaux du Danube en seulement sept secondes suite à une collision. 35 personnes étaient à bord, y compris 33 ressortissants sud-coréens. Parmi eux, 30 touristes, deux guides et un employé du voyagiste Very Good Tour.Sept sud-Coréens ont pu être sauvés, et sept autres ont été retrouvés morts. 19 personnes restent toujours portées disparues. Le commandant et un membre d’équipage hongrois semblent également avoir perdu la vie dans cette tragédie.Selon la police locale, le bateau a été victime d’une collision provoquée par un grand navire de croisière, le Sigyn, opéré par la compagnie Viking basée en Suisse. Ce dernier aurait continué sa route après l’accident sans porter secours aux naufragés.Les autorités hongroises ont placé en détention le commandant ukrainien du bateau de croisière, un certain Iouri C., âgé de 64 ans.