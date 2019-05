Le tabagisme multiplie par 1,6 le risque de mortalité chez les hommes sud-coréens

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 31 mai, c’est la Journée mondiale sans tabac. A cette occasion, l’Institut du développement des assurances de Corée (KIDI) a publié un rapport d’analyse à partir des données des adhérents aux assurances sud-coréennes entre 2011 et 2017.Selon cette étude, chez les hommes, lorsque le risque de mortalité est de 100 pour les non fumeurs, il grimpe à 164 pour les fumeurs. Les femmes sont exclues de cette estimation par manque de statistiques.Par ailleurs, le risque d’hospitalisation et celui d’opérations chirurgicales sont plus élevés chez les consommateurs de cigarettes, respectivement de 54 % et de 41 % toutes maladies confondues, et de 34 % et 31 % pour les cancers en particulier.Par conséquent, un sud-Coréen fumeur pourrait vivre huit ans de moins qu’un non fumeur.