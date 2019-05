Dégel entre Pékin et Séoul : la Chine représentée aux Seoul Drama Awards 2019

Photo : YONHAP News

La Chine semble desserrer peu à peu l'étau des restrictions sur les échanges culturels avec la Corée du Sud sur fond du conflit lié au déploiement dans la péninsule du bouclier antimissile américain THAAD.Le dégel se fait sentir notamment dans le domaine des contenus culturels destinés à la télé. Ainsi, la cérémonie des Seoul International Drama Awards 2019 compte parmi ses candidats quelque 11 feuilletons télévisés chinois qui ont fait tabac dans l’Empire du milieu l’an dernier, alors que Pékin avait boycotté l’événement pendant deux ans.A la 14e édition qui aura lieu en août prochain sont inscrits 170 dramas de 61 pays. La Chine sera présente à travers un plus grand nombre d’œuvres que Taïwan et le Japon, qui proposent respectivement huit et quatre séries.Le revirement a commencé à s’opérer depuis le début de cette année. Aux prochains Seoul Drama Awards, on pourra retrouver des acteurs et des membres du jury de nationalité chinoise.