Variety : Lee Soo-man et Bang Si-hyuk parmi les leaders de l'industrie musicale mondiale

Photo : YONHAP News

Le magazine américain Variety a dévoilé la liste des 35 leaders qui influencent le plus l’industrie musicale mondiale. Il l’a publiée dans un article intitulé « International Music Impact Report » daté du 30 mai, à l’occasion du MIDEM, le plus grand événement du secteur, qui se tiendra du 4 au 7 juin prochain à Cannes, en France.Sur cette liste se trouvent deux personnalités sud-coréennes : Lee Soo-man et Bang Si-hyuk. « Variety » les a retenues parmi les leaders internationaux pour la deuxième année consécutive.Ce sont deux figures majeures de l’industrie musicale sud-coréenne. Lee est le fondateur et PDG de SM Entertainment, qui compte parmi ses stars EXO, NCT 127 et Red Velvet. Quant à Bang , il dirige Big Hit Entertainment, l’agence à laquelle appartient BTS qui s’est hissé trois fois en tête du Billboard américain en l’espace d’un an avec ses trois albums, dont le dernier, « Map of the Soul : Persona ».