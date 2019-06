BTS devient le premier groupe sud-coréen à se produire au stade Wembley

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys (BTS) se sont produits le weekend dernier à guichets fermés au Wembley Stadium à Londres. Samedi, devant 60 000 fans réunis pour l’occasion, ils ont donné le coup d’envoi de leur concert en interprétant « Dionysus ». Le spectacle a duré 2 heures 40 minutes.Toutes les places des deux concerts du septuor dirigé par RM, où des artistes légendaires comme Queen, Michael Jackson ou encore les Beatles se sont produits, ont été vendues. Écrivant une nouvelle page dans l’histoire de la k-pop, BTS rejoint ainsi les rangs des plus grandes stars internationales.Avant le spectacle, les sept membres ont donné une conférence de presse réunissant une centaine de journalistes venus de Corée du Sud, du Japon et de Grande-Bretagne. Ils ont exprimé leur souhait de collaborer avec des artistes britanniques comme Coldplay et Paul McCartney.Les 7 et 8 juin, le boys band le plus populaire au monde poursuivra ensuite sa tournée « Love Yourself: Speak Yourself » avec la France, au Stade de France à Saint-Denis.