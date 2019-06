Les exportations sud-coréennes en berne depuis six mois

Photo : YONHAP News

Contrairement à l’annonce faite par le gouvernement concernant la reprise du commerce extérieur, les exportations sud-coréennes ont accusé une baisse de 9,4 % en mai selon les chiffres publiés par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie. Elles poursuivent ainsi leur déclin pour le sixième mois consécutif.Ce résultat décevant s’explique principalement par le conflit commercial entre Washington et Pékin qui impacte de manière négative l'économie des autres pays. Les exportations sud-coréennes vers la Chine et vers l’Europe ont reculé respectivement de 20,1 % et de 12,6 %. Parmi les produits « Made in Korea », les semi-conducteurs ont enregistré la chute la plus importante en valeur avec -30,5 %, devant les produits pétrochimiques dont les ventes ont dégringolé de 16,2 %.Malgré ces chiffres en berne, Séoul tente de relativiser et maintient ses perspectives positives pour le second semestre de cette année. Cependant, la reprise risque d’être compromise sur fond de conflit commercial sino-américain.Prenant la situation au sérieux, le gouvernement s’est engagé à apporter son soutien à la multiplication des débouchés et des produits d’exportation.