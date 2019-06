Les adolescents sud-coréens rêvent de devenir des stars du petit ou du grand écran

Les métiers qui intéressent le plus les adolescents sud-coréens sont les professions liées à la culture, à l'art et au sport. C'est ce qu'ont fait savoir l'Institut pour la santé et les affaires sociales (Kihasa) et le Centre de recherches pour la protection sociale de l'Université nationale de Séoul.En effet, ces deux organismes ont mené un sondage auprès de 391 collégiens, dont 29,4 % ont indiqué vouloir devenir comédiens, chanteurs, réalisateurs ou sportifs. 15,6 % des sondés ont répondu aspirer à devenir enseignants ou professeurs.La troisième catégorie la plus mentionnée avec 9,8 % englobe les professions liées à la santé publique et à la religion, comme médecins, pharmaciens, nutritionnistes ou membre du corps religieux.Le secteur de l'information et de la communication tout comme les métiers juridiques ou les fonctionnaires attirent respectivement 7,6 % et 7,3 % des teenagers sud-coréens.