Protection renforcée à la frontière intercoréenne face au risque de propagation de la PPA

Photo : YONHAP News

Suite à la confirmation du premier cas de peste porcine africaine (PPA) en Corée du Nord, le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé un renforcement de la mise en quarantaine sur la frontière entre les deux Corées. Afin d’éviter l'arrivée de l'épizootie au sud du 38e parallèle, plusieurs dispositifs de protection sont prévus comme le renfort du personnel, des équipements sanitaires et de désinfection, etc.D'après le porte-parole du ministère, Lee Sang-min, Pyongyang a signalé l’apparition de ce virus à l’Organisation internationale pour la santé animale (OIE) sans toutefois en avertir Séoul.Rappelons que le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont engagés à renforcer la coopération en matière de contrôle sanitaire et de santé lors de leur sommet tenu à Pyongyang en septembre 2018. Selon leur déclaration commune, les deux pays devront travailler main dans la main dans la lutte contre les maladies infectieuses. Cependant, aucune précision n’a été apportée concernant l’épizootie.