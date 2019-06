Biegun : réduire les divergences entre Washington et Pyongyang est toujours possible

Photo : YONHAP News

A quelques jours du 1er anniversaire du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un qui a eu lieu le 12 juin 2018, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a envoyé un message favorable à la Corée du Nord lors du dialogue du Shangri-La qui s’est terminé hier à Singapour.Steve Biegun a estimé possible de réduire les divergences entre Washington et Pyongyang à travers des négociations continuelles et de réaliser des progrès sur tous les objectifs fixés collectivement par les deux leaders. Il a ainsi souligné l’importance de la poursuite du dialogue avec le régime de Kim Jong-un tout en appelant ce dernier à s’abstenir de toute nouvelle provocation à l’image du récent essai balistique.Cet avis est partagé par le secrétaire américain à la Défense par intérim. Bien qu’il ait qualifié le royaume ermite d’une menace considérable lors du forum sur la sécurité en Asie, Patrick M. Shanahan a souligné que la priorité était aux négociations avec le régime de Kim Jong-un afin d’obtenir la dénucléarisation de la péninsule coréenne.