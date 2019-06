Prévisions de croissance revues à la baisse en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L'Institut de recherches économiques de Corée (Keri) a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année. Dans son rapport « situations et perspectives économiques pour le 2ème semestre 2019 » publié aujourd’hui, il a tablé sur un taux de croissance de 2,2%, au lieu de 2,4% précédemment attendu. Cette baisse de 0,2 point est due en grande partie à la chute des exportations des produits sud-coréens et au ralentissement de l’investissement.Le Keri a réduit de moitié ses attentes pour la progression des exportations sud-coréennes, passant de 2,9% à 1,4%. Les éléments de risque évoqués sont l’intensification du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et les marchés en berne suite à la mauvaise conjoncture économique à l’échelle mondiale. A cela s’ajoute l’aggravation des conditions des échanges commerciaux comme la perte du rapport compétitivité-prix pour les produits phares comme les semi-conducteurs.L'Institut de recherches économiques de Corée mise également sur une décroissance dans le domaine des investissements. Ainsi, le secteur des biens d’équipement et celui de la construction accuseront chacun une baisse de 5,0 %.Quant à la consommation privée, elle augmentera de 2,3 % dans les six mois à venir. Pourtant, ce chiffre est inférieur de 0,2 point par rapport aux prévisions initiales. Ce recul s’explique entre autres par l'accroissement de l'endettement des ménages et la baisse de valeur des biens.Pour couronner le tout, l’excédent de la balance commerciale sera réduit de 20,4 milliards de dollars pour atteindre 56 milliards de dollars. Concernant le taux de change, la devise sud-coréenne devrait s’affaiblir pour atteindre 1 180 wons pour un dollar américain, contre 1 089 wons en 2018.