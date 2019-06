Kim Yong-chol apparaît aux côtés de Kim Jong-un et fait taire les rumeurs

Photo : YONHAP News

Kim Yong-chol, vice-ministre du comité central du Parti des travailleurs de la Corée du Nord, a assisté au spectacle donnée par les membres des familles d'officiers militaires, où était présent le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui l'agence de presse officielle du royaume ermite (KCNA). Il s'agit de sa première apparition officielle depuis 50 jours.A en juger par la place occupée par Kim Yong-chol dans la salle de spectacle, il paraît improbable que ce dernier ait été dégradé ou purgé, à cause de l'échec du deuxième sommet entre Pyongyang et Washington, comme l’affirmaient récemment certaines rumeurs.Selon certains medias, Kim Hyok-chol, envoyé spécial pour les Etats-Unis, et Kim Song-hye, directrice du bureau des stratégies du département du Front uni, auraient été exécutés ou limogés. Mais rien n'est confirmé.