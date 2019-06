Naufrage en Hongrie : Séoul appelle Budapest à une plus étroite coopération

Photo : YONHAP News

Séoul exhorte Budapest à déployer tous ses efforts afin de déterminer les causes et les responsables du naufrage sur le Danube. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, responsable de la cellule de crise suite à l'accident la semaine dernière de l'embarcation transportant 33 sud-Coréens et deux Hongrois.La chef de la diplomatie a d'ailleurs précisé que Séoul renforcerait la coopération avec les pays voisins tels que la Serbie ou la Roumanie afin de faire avancer les recherches des personnes disparues.Un peu avant cette annonce, l'association d'armateurs à laquelle appartenait l'embarcation naufragée, a révélé les vidéos tournées lors du drame. Selon ces images, le bateau de croisière Sigyn, qui a percuté le bateau touristique, recule légèrement juste après la collision et s'arrête durant vingt secondes, avant de reprendre sa route. Le capitaine de ce navire de croisière a été mis en détention par la police hongroise.