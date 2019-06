Coup d'envoi des négociations sur l'ALE entre Séoul et Manille

Photo : YONHAP News

Les ministres de l'Industrie et du Commerce de la Corée du Sud et des Philippines ont signé aujourd'hui à Séoul la déclaration commune permettant d’entamer les négociations en vue de conclure au mois de novembre prochain un accord de libre-échange bilatéral. Il est d'autant plus significatif que cette année marque le 70e anniversaire du début des relations diplomatiques entre les deux nations.Le commerce entre le pays du Matin clair et son cinquième partenaire de l'Asean a atteint en 2018 15,6 milliards de dollars. Le gouvernement sud-coréen se dit convaincu que cet accord multipliera les échanges et les investissements bilatéraux, et créera un environnement favorable à une « Nouvelle politique du Sud » prônée par Séoul.La première séance des pourparlers prévue du 4 au 5 juin sera consacrée à l'ouverture du marché des biens, déjà en discussion, mais également aux services, aux investissements et à la coopération économique.En parallèle se tenait le comité économique sud-coréano-philippin qui souhaite faire accueillir davantage d'investissements étrangers aux Philippines.