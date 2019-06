Le président Bukele reçoit la délégation sud-coréenne

Photo : YONHAP News

« Toujours appréciée pour son développement économique, la Corée du Sud fascine aujourd'hui le monde entier pour sa richesse culturelle. La notoriété de la culture du pays du Matin clair s'est multipliée par cent ces dix dernières années auprès du peuple du Salvador. » C'est ce qu'a annoncé vendredi dernier le président du Salvador Nayib Bukele, élu en février dernier, devant la délégation du gouvernement sud-coréen.Bukele a évoqué le projet de coopération réussi entre les capitales Séoul et San Salvador suite à la mise en place du système de contrôle intégré de vidéos de surveillance installé au centre 911. Il a également souhaité que les deux pays renforcent leur collaboration politico-économique ainsi que les échanges culturels et personnels.De son côté, Lee Seok-hyun, député du Minjoo, le parti au pouvoir, lui a transmis la lettre du président sud-coréen Moon Jae-in, qui attend lui aussi un partenariat plus actif entre les deux nations. Il a également exprimé sa reconnaissance au gouvernement du Salvador pour son soutien aux politiques que Séoul prône afin d’instaurer la paix sur la péninsule coréenne.