« Parasite » : plus de trois millions d'entrées en seulement quatre jours

Photo : YONHAP News

La Palme d'or du Festival de Cannes 2019, « Parasite », rencontre un franc succès au box-office du pays du Matin clair. Sorti jeudi dernier, le dernier long-métrage de Bong Joon-ho a attiré plus de 3 360 000 spectateurs.Cette œuvre est ainsi devenue le film le plus vu parmi les productions sud-coréennes couronnées à Cannes, qui généralement patinent en termes de chiffre d'affaires malgré leur valeur artistique confirmée sur la scène internationale.Les spectateurs donnent une très bonne note au film et retournent même en salle le revoir. Il est donc fort probable que le nombre d'entrées de « Parasite » franchisse la barre des 10 millions comme l'a fait « The Host », un autre succès de Bong.