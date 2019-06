Naufrage sur le Danube : Moon Jae-in demande d'écouter les familles des victimes

Photo : YONHAP News

Il faudra maintenir la plus étroite coopération possible avec le gouvernement hongrois et respecter au maximum l'avis des familles des victimes du naufrage de l'embarcation touristique survenu mercredi dernier en Hongrie. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le président de la République Moon Jae-in, lors du compte-rendu de la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, effectué suite à sa visite sur les lieux de l'accident.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, la chef de la diplomatie a fait part au chef de l'Etat du fait que les autorités hongroises s'étaient engagées à rechercher les personnes portées disparues et à déterminer les responsables du naufrage. Elle a d'ailleurs assuré que les familles des victimes et la presse disposaient chaque jour d'un briefing sur l'avancement des opérations de recherche.Le président Moon a créé une cellule de crise tout de suite après la tragédie, et le jour suivant l'accident, Kang a pris un vol pour Budapest afin d’évaluer la situation sur place et affirmer la coopération du gouvernement hongrois.