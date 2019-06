Tirs de missiles nord-coréens : Pompeo évoque la possibilité d’une violation des sanctions onusiennes

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a déclaré que les récents lancements de missiles nord-coréens constituaient probablement une violation des résolutions onusiennes, sans mentionner pour autant les mesures à prendre face à cela. Mike Pompeo a tenu ces propos lors d’une interview accordée hier à la chaîne américaine Sinclair TV depuis Berne en Suisse.C’est la première fois que le ministre américain a ouvertement évoqué une telle possibilité. Il a tout de même souligné que le plus important résidait dans le fait que la campagne de sanctions dans laquelle, non seulement les Etats-Unis mais aussi la communauté internationale s'étaient engagés, apporterait finalement les résultats escomptés.Le chef de la diplomatie américaine a ajouté que les efforts se poursuivaient toujours afin de trouver une solution via les négociations, évoquant aussi les engagements que Kim Jong-un avait pris lors de son premier sommet avec Donald Trump en juin 2018 à Singapour.Pompeo reconnait ainsi que Pyongyang a probablement violé les résolutions onusiennes, mais que son pays ne portera pas le dossier devant le Conseil de sécurité de l’Onu, ni imposera des sanctions supplémentaires contre le régime communiste, maintenant seulement les mesures punitives déjà en place.