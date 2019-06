Moon Jae-in exhorte une fois de plus le Parlement à voter le projet de loi pour le budget supplémentaire

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale doit ouvrir en principe tous les mois pairs sa session extraordinaire. Or, cette année, elle ne peut pas le faire en raison d’un conflit intense entre le parti présidentiel et la première force d’opposition sur la décision de débattre en « fast track » des réformes électorale et judiciaire.La reprise des travaux de juin s’annonce tout aussi incertaine. Le projet gouvernemental d’additif budgétaire doit donc dormir dans les tiroirs du Parlement depuis 40 jours, alors que le temps presse pour le gouvernement.Le président Moon Jae-in a par conséquent appelé une nouvelle fois les députés à voter au plus vite le projet en question lors d’une réunion hebdomadaire hier avec son équipe de la Maison bleue. Il s’agissait de sa septième demande depuis que son gouvernement l’a présenté à l’Assemblée.Dans le même temps, le chef de l’Etat a déclaré souhaiter retrouver les patrons des cinq principales formations du Parlement avant le 9 juin, date à laquelle il s’envolera pour une tournée dans trois pays d’Europe du Nord.