Moon Jae-in reçoit le secrétaire américain à la Défense par intérim

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier le chef du Pentagone par intérim en visite à Séoul. L’occasion pour Moon Jae-in de souligner une nouvelle fois l’importance de l’alliance sud-coréano-américaine pour dénucléariser complètement la péninsule et y pérenniser la paix, par le dialogue.Patrick M. Shanahan a alors répondu avoir une grande confiance dans l’alliance entre les deux pays et que le maintien d’une défense commune contribuerait à assurer un « espace diplomatique » pour le règlement pacifique de la question nucléaire dans la péninsule. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole de la Maison bleue.D’après Ko Min-jung, Moon et Shanahan ont également réaffirmé que les sanctions contre la Corée du Nord devraient être maintenues jusqu’à ce qu’il y ait une avancée significative dans la dénucléarisation.Les deux hommes n’ont cependant pas échangé sur les missiles que le pays communiste a tirés le mois dernier, alors que leur nature fait toujours polémique. Missiles ? Roquettes ? Les versions diffèrent.Durant l’entretien, le dirigeant sud-coréen a également soulevé la question des réunions des familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle ainsi que la nécessité d’accorder une assistance humanitaire aux habitants nord-coréens. Il a, à ce sujet, préconisé que Séoul et Washington travaillent en étroite collaboration afin de trouver une solution.