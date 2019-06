Les prix à la consommation ont progressé de 0,7 % en mai

Photo : KBS News

La hausse des prix à la consommation reste en dessous de 1 % pour le cinquième mois d’affilée en Corée du Sud. Cette situation n’était jamais arrivée depuis le mois de novembre 2015. Cependant, cet indice a progressé de 0,1 point en mai par rapport au mois précédent face à l’augmentation de la taxe sur les carburants et des cours du baril de pétrole.Plus précisément, les produits agricoles, halieutiques et d’élevage, dont les prix ont augmenté de 1,2 % en glissement annuel, ont contribué à une hausse de 0,09 point des prix à la consommation.Les produits industriels ont vu leur prix augmenter de 0,3 %, tirant l’indice à la hausse de 0,09 point. Parmi eux, les produits pétroliers ont entraîné une baisse de 0,08 point des prix à la consommation car ils ont connu une dévalorisation de 1,7 % en glissement annuel. Rappelons que le prix du pétrole est moins cher par rapport à il y a un an malgré une récente augmentation.L’institut national des statistiques explique cette faible augmentation des prix à la consommation surtout par le ralentissement de la demande interne et le renforcement de la gratuité de l’éducation.