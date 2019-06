Naufrage sur le Danube : découverte successive de corps dont celui d'une sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Cela fait six jours aujourd’hui qu’un bateau de tourisme transportant des vacanciers sud-coréens a sombré dans le Danube, à Budapest. Alors que les opérations de recherche des disparus se poursuivent, plusieurs corps ont successivement été retrouvés.A en croire l’équipe de réaction rapide dépêchée sur place par le gouvernement sud-coréen, hier, un corps de femme a d’abord été découvert par les plongeurs hongrois près de la poupe du navire accidenté, avant d’être repêché par leurs confrères sud-coréens. Il a été confirmé qu'il s'agissait de celui d'une victime sud-coréenne. Elle aurait une cinquantaine d'années.Hier également, un autre corps a été retrouvé à environ 100 km en aval de Budapest. Les autorités l'ont identifié comme celui d’un homme sexagénaire qui était à bord du bateau lors de l’accident.L’attaché militaire de l’ambassade de Corée du Sud en Hongrie qui conduit l’équipe de réaction rapide a espéré pouvoir aujourd’hui atteindre l’épave, si les conditions permettent de le faire.Le drame s’est produit le 29 mai, heure locale. Le navire transportait alors 33 ressortissants sud-coréens et deux membres d’équipage. Au moment de l’accident, seules sept personnes ont pu être sauvées. Avec l'identification des deux victimes, le dernier bilan fait état de neuf morts et de 17 disparus parmi les sud-Coréens.