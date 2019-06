Naufrage sur le Danube : les plongeurs ne sont pas autorisés à entrer dans l’épave

Photo : YONHAP News

C’est hier que les recherches sous-marines ont pu débuter dans le Danube, sous le pont où le navire de tourisme, la « Sirène », a chaviré après une collision avec un navire de croisière, le « Viking Sigyn ». Quatre plongeurs professionnels, dont deux sud-coréens, ont tour à tour inspecté les fonds fluviaux. Pendant ce temps, quatre petits bateaux et deux embarcations pneumatiques les ont assistés dans leur opération.Cependant, les plongeurs n’étaient pas autorisés à entrer dans l’épave. Il s’agissait juste d’une opération dite de « reconnaissance ». L’équipe sud-coréenne de réaction rapide souhaite récupérer le plus rapidement possible les corps des victimes qui s’y trouveraient toujours. Les autorités hongroises souhaitent quant à elles repêcher dans un premier temps l’épave, avant d’en sortir les corps, en raison des conditions jugées extrêmement dangereuses.