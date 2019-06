PIB : croissance négative de 0,4 % au premier trimestre

Photo : YONHAP News

Mauvaise nouvelle pour l’économie nationale.Au premier trimestre de l’année, le PIB sud-coréen a accusé une croissance négative de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, soit 0,1 point de moins que les premiers chiffres escomptés en avril. Cela n’était jamais arrivé depuis le dernier trimestre 2008.Si l’on en croit les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée, entre janvier et mars, le produit intérieur brut s’est élevé à 455 081 milliards de wons, soit environ 342 milliards d’euros.Comment expliquer cette mauvaise performance ? La banque centrale invoque le ralentissement des investissements dans le BTP et des exportations.Par industrie, les secteurs de l’agriculture et de la pêche ainsi que celui des services ont grimpé de 4,7 % et 0,8 % respectivement. En revanche, l’industrie manufacturière et le BTP ont tous les deux reculés de 3,3 % et 1 %.