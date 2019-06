Corée du Sud : championne du monde de la vitesse de téléchargement en 4G

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est championne en matière de vitesse de téléchargement et de disponibilité de la 4G. C’est le résultat dévoilé aujourd’hui par OpenSignal. Ce cabinet d'étude international a analysé les réseaux de télécommunication de 87 pays entre janvier et mars.Selon cette étude, le pays du Matin clair atteint une vitesse moyenne de 52,4 mégabits par seconde (Mbps), contre 48,2Mbps pour la Norvège, 42,5Mbps pour le Canada et 42,4Mbps pour les Pays-Bas. Les pays en queue de peloton sont l’Algérie (3,1Mbps) et le Népal (4,4Mbps). C’est l’Irak qui arrive tout en bas du classement avec une vitesse moyenne de 1,6 mégabit par seconde.Toujours d’après OpenSignal, la Corée du Sud est le seul pays au monde où les usagers de smartphone téléchargeaient à plus de 50Mbps, avant même le lancement de la 5G. Ce chiffre est d’autant plus étonnant que la moyenne estimée des 87 pays n’est que de 17,6Mbps, soit un tiers de la vitesse moyenne sud-coréenne.En matière de disponibilité, le pays du Matin clair est le meilleur élève avec 97,5 %. Dans le top 5, on trouve également le Japon (96,3 %), la Norvège (95,5 %), Hong Kong (94,1 %) et les Etats-Unis (93 %).Cependant, la Corée du Sud se contente de la 21e place avec 42,2ms (0,001 seconde) en matière de latence, qui désigne le temps qu'il faut au signal pour aller de l'émetteur au récepteur. Ce décalage pourrait se réduire à 1 ms avec l’arrivée de la 5G.