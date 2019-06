Première mondiale à Séoul pour l’exposition consacrée au groupe Queen

Photo : YONHAP News

L’exposition consacrée au groupe légendaire Queen aura lieu pour la première fois au monde à Séoul. Intitulé « Bohemian Rhapsody : The Queen Exhibition », cet événement se tiendra pendant trois mois, du 7 juillet au 6 octobre.Les visiteurs pourront découvrir des objets rares retraçant l’histoire du groupe de rock britannique et surtout ceux du leader iconique Freddie Mercury, tout cela au Ara Art Center, dans le quartier d’Insadong.Des œuvres interactives réinterprétant six célèbres chansons de Queen seront installées sur une surface de plus de 33 000 m².Selon Jim Beach, qui est à la tête de « Queen Production », la décision de dévoiler dans la capitale sud-coréenne cette exposition pour la première fois a été prise afin de remercier les fans du pays du Matin clair qui se sont montrés particulièrement enthousiastes lors de la sortie du film « Bohemian Rhapsody » au cinéma en novembre 2018.Rappelons que ce biopic consacré à la vie de Freddie Mercury et à son groupe Queen a attiré 9 940 000 spectateurs en Corée du Sud. Du jamais vu pour un film dédié à la musique.