RNB : le seuil des 30 000 dollars a été franchi non pas en 2018 mais en 2017

Photo : KBS News

L’année où le revenu national brut (RNB) par habitant de la Corée du Sud a dépassé pour la première fois le cap des 30 000 dollars n’est pas 2018 mais 2017. Le taux annuel de croissance du PIB a également été revu à la hausse, de 0,2 point, entre 2001 et 2018. Ce sont les changements annoncés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK) qui a fait de 2015 l’année de référence à la place de 2010.Il faut savoir que la banque centrale sud-coréenne change l’année de référence tous les cinq ans lors de l’établissement des statistiques économiques. Suite à ce changement, le RNB par habitant est passé de 29 745 dollars à 31 734 dollars pour 2017 et de 31 349 dollars à 33 434 dollars pour 2018. Ainsi, le seuil des 30 000 dollars a été franchi il y a deux ans, ce qui fait passer de 12 à 11 ans le nombre d’années que le pays aura mis pour atteindre le seuil des 30 000 dollars après avoir dépassé les 20 000 dollars.La BOK a pris en compte les productions issues de l’économie collaborative lors de sa révision, compte tenu des progrès numériques réalisés. Selon elle, le marché de l’économie du partage dans les domaines de l’hébergement et du covoiturage a été estimé à 148,9 millions d’euros en 2018 contre 15,3 millions d’euros en 2015. Bien qu’il ne représente que 0,01 % du PIB, il poursuit son développement rapide.