Moon Jae-in invite à déjeuner les familles de celles et ceux morts pour la patrie

Photo : YONHAP News

Ce jeudi est le jour où les sud-Coréens honorent toutes celles et ceux qui sont tombés pour la patrie. A deux jours de cet anniversaire important, la Cheongwadae a organisé aujourd’hui un déjeuner sous le signe du souvenir. Quelque 240 membres de familles de patriotes y ont été conviés. Parmi eux, les enfants des soldats morts pendant la guerre de Corée et les proches des militaires tués par le torpillage nord-coréen de la corvette sud-coréenne Cheonan en 2010.Le locataire de la Cheongwadae a pris la parole affirmant qu’il souhaitait récompenser les personnes qui avaient rendu de grands services à la patrie ainsi que leur famille, qui font honneur au pays. Moon Jae-in a insisté sur le fait que cela renforçait la sécurité et la cohésion nationales.Le président en a profité pour annoncer à ses invités de nouvelles mesures visant à supporter les familles en difficultés financières. Celles-ci consistent à doubler les indemnités et à renforcer le soutien financier destiné à améliorer leur quotidien, entre autres.