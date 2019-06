L'utilisation des tasses à usage unique a reculé de 14 %

Photo : Getty Images Bank

Le taux d’utilisation des tasses à usage unique dans les cafés et les chaînes de restauration rapide a chuté de 14,4 % par rapport à il y a un an. C’est le résultat de l’enquête menée par le ministère sud-coréen de l’Environnement auprès de 21 enseignes ayant signé en mai 2018 la convention sur la réduction des produits jetables. Plus exactement, ce sont 16 chaînes de café et 5 chaînes de fast-food.Le nombre de points de vente concernée par cette convention est passé de 9 138 à 10 360 entre 2017 et 2018. Concernant l’utilisation des tasses jetables dans ces cafés et restaurants sur la même période, elle a diminué de plus de 24 millions, passant de 701 365 000 à 677 290 000. Chaque boutique a affiché une baisse moyenne de 14,4 %.La Corée du Sud interdit le recours aux tasses jetables à l’intérieur des magasins depuis août 2018. Cependant, cette restriction ne concerne pas les clients qui consomment leur boisson à l’extérieur. Du coup, ce dispositif destiné à limiter le recours aux produits à usage unique n’a pas encore connu de baisse significative.Les enseignes qui participent volontairement à cette initiative écologique offrent une réduction de prix allant de 100 à 400 wons, à savoir entre 8 et 30 centimes d’euro, aux clients utilisant leur propre tasse. En valeur, la réduction totale accordée par les enseignes durant ces 12 derniers mois représente 2,2 millions d’euros.