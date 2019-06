Maison bleue : rencontre possible vendredi entre Moon Jae-in et les patrons des cinq formations politiques

Photo : KBS News

La Maison bleue essaye tant que possible de débloquer les travaux parlementaires, paralysés depuis maintenant plusieurs mois. Dans cette optique, elle a proposé la tenue d’une rencontre entre le président de la République et les patrons des cinq principales formations, avant un tête-à-tête entre Moon Jae-in et Hwang Kyo-ahn, le chef du Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition. Un échange bilatéral demandé par celui-ci depuis longtemps.D’après le premier secrétaire présidentiel aux affaires politiques Kang Ki-jung, si cette proposition est acceptée, ces rencontres auront lieu vendredi après-midi, deux jours avant le début de la tournée présidentielle dans trois pays d’Europe du Nord.Ceci dit, toujours selon Kang, le PLC a rejeté cette offre et a fait une contre-proposition, demandant l’organisation d’une rencontre entre Moon et les chefs des trois premiers partis uniquement, avant l’entretien avec Hwang.Quoi qu’il en soit, le conseiller présidentiel a souligné que les travaux parlementaires devraient reprendre le plus tôt possible afin de débattre des dossiers urgents. Cela concerne le budget supplémentaire, le naufrage d’un bateau transportant des sud-Coréens sur le Danube à Budapest et les mesures à prendre pour empêcher l’arrivée de la peste porcine africaine.