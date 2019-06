Séoul-Moscou : accords de coopération en R&D sur l’énergie nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Russie tiennent régulièrement depuis 1991 des réunions de leur comité commun sur l’énergie atomique. C’était encore le cas cette année avec la 19e édition qui réunissait hier et aujourd’hui à Séoul une quarantaine d’experts en la matière. Ils ont planché ensemble sur 27 sujets.Au cours de leurs discussions, le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC et l'Agence fédérale russe pour l'énergie atomique (Rosatom) sont parvenus à plusieurs accords. Il s’agit en premier lieu d’élargir la coopération entre les deux pays dans la recherche et le développement de l'énergie atomique, plus particulièrement en ce qui concerne les batteries nucléaires pour l’exploration spatiale. Ils se sont aussi engagés à mener des travaux en R&D pour les batteries bétavoltaïques, en associant la technologie russe d’enrichissement de matières premières à celle des semi-conducteurs du pays du Matin clair.Parmi les autres accords convenus entre les deux nations, des projets de recherche et développement pour un combustible nucléaire à la fois sûr et à haut rendement, ainsi que sur les robots capables de démanteler des centrales nucléaires. Sans oublier les études conjointes sur la fusion nucléaire.