Le pouvoir souhaite verser une allocation chômage aux auto-entrepreneurs

Photo : KBS News

Le Minjoo, parti présidentiel, et le gouvernement ont annoncé aujourd’hui une série de mesures destinées à aider les auto-entrepreneurs, les CDD et les micro-travailleurs précaires, qui arrêtent leur activité. À ce jour, aucune protection ne leur permet de toucher des allocations chômages car ils n’adhèrent pas aux assurances dédiées.Les mesures annoncées prévoient qu’en cas de perte de leur emploi, ils pourront toucher 500 000 wons d’allocations mensuelles pendant une durée de six mois maximum, et ce dès l’année prochaine. Elles ne concernent toutefois pas tous ceux qui se trouvent privés de travail.Afin d’en bénéficier, le revenu mensuel de leur foyer ne doit pas dépasser 50 % du revenu médian : 1 450 000 wons pour un foyer comptant deux personnes et 1 880 000 wons pour une famille de trois personnes par exemple.Quelque 400 000 personnes devraient être concernées. Une enveloppe de 500 milliards de wons sera débloquée.Afin que les nouvelles mesures puissent entrer en vigueur, les lois relatives à celles-ci devront être votées au Parlement. Cela s’annonce difficile, d’autant que la politique budgétaire expansionniste du gouvernement est dans le collimateur de l’opposition.